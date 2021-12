Perugia, toni forti a Natale: “Il derby per noi è la vita”

La grande voglia di derby di tutta l'Umbria

"Domenica c'è il derby e non diciamo niente, questa non è una partita ma è la vita. Pensiamo a quello che abbiamo riconquistato, stiamo in Serie B, siamo felici, è un Natale meraviglioso e grazie di essere qui". Queste le parole di Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia, nel suo discorso al Castello di Rosciano durante la cena prenatalizia organizzata dal club con gli sponsor a pochi giorni dalla sfida contro la Ternana in programma al Curi (19 dicembre, ore 16.15).

"Più che sponsor amici - ha sottolineato il numero uno biancorosso nelle parole raccolte da Perugiatoday.it e nella foto proposta da Umbriatv.com -. È l’undicesimo Natale che passo insieme con parecchi di voi e questo succede con delle persone di famiglia, nemmeno con gli amici. Credo ormai di far parte anch'io di questa famiglia, di Perugia e dell'Umbria perché comunque condivido la mia vita con questa città al di là del calcio. Per questo è importante per me stare con voi in questo giorno, perché rappresenta un qualcosa che mi ci uniscisce ancora di più".