Presidente Ternana shock: “Meglio il Perugia in A piuttosto che l’incubo del derby…”

La Ternana non vuole il derby umbro nel suo campionato...

Come spesso accade, il presidente della Ternana Bandecchi spiazza tutti. Intervenuto ieri sera al programma “Derby” su Umbria+TV il presidente rossoverde ha scherzato sul Perugia in Serie A la prossima stagione.

Ecco la frase "incriminata" riportata da TernanaNews.it: "Sinceramente fa più comodo levarsi di torno Perugia che… il derby è allucinante, io sono salito in serie B senza l’incubo di fare il derby. Se vi ricordate io dissi speriamo di non fare il campionato insieme. Abbiamo avuto questa fortuna: siamo saliti noi e il Perugia. Se il Perugia si leva di torno, io vado in serie A senza problemi".