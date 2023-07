Primi derby liguri in B per Spezia e Sampdoria: curve sempre più rivali…

Le due società dal canto loro, entrambe retrocesse alla fine della stagione 2022/23, si preparano a rinnovare la sfida nel campionato cadetto. Non si sono mai scontrate in Serie B e quindi non vi sono precedenti.

Nella massima serie italiana invece sono stati sei i derby liguri suddivisi in tre vittorie per lo Spezia, una per la Sampdoria e due pareggi. L'ultima sfida, con lancio di fumogeni in campo da parte dei tifosi blucerchiati in segno di protesta contro l'allora presidente Ferrero, è finita 1-1 nelle scorse settimane a Marassi.