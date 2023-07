Reggiana, Elvis non ha dubbi: “Nei derby contro il Parma bisogna dare il massimo”

Parla l'ex Como: «Per me questa piazza è speciale, ero straconvinto che sarei ripartito da Reggio Emilia. Se siamo qui è anche grazie a tutti i ragazzi dell’anno scorso, ma ora ricomincia un percorso nuovo"

La Reggiana riparte da Elvis Kabashi, uno dei protagonisti della promozione. Il centrocampista di origini albanesi ha voluto restare in Emilia e sogna ora di ripetersi in sfide importanti in campionato.