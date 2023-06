Reggiana, il presidente: “Col Modena si vince, ma il vero derby è con Parma”

Il Pres contro la scaramanzia: "Contro il Modena sono sicuro di vincere il derby, perchè non ne ho mai perso uno. Ma il vero derby è quello con il Parma"

Redazione DDD Direttore responsabile

Sandro Nesta in panchina, ma non solo. Il presidente della Reggiana Carmelo Salerno è entusiasta per l'assunzione di Alessandro Nesta come nuovo tecnico della squadra, ma inizia a mettere un pò di pepe sui derby della prossima stagione

Modena e Parma...

I granata saranno impegnati in due derby molto sentiti, tra cui quello con il Parma: "I due derby regionali saranno uno stimolo in più, soprattutto per i tifosi. Lo scorso anno ci hanno chiesto di portarli a Parma e, visto che sono rimasti in Serie B, per i nostri tifosi sarà una gioia immensa questa sfida".

E poi: "Mentre per me il derby col Modena sarà speciale perché vengo da lì e ci vivo ancora. Non ho mai perso e spero di continuare in questa tradizione".