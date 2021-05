Reggiana, non bastano i tifosi: derby alla Spal, retrocessione in C per i granata

Tra Reggiana e Spal è andata come i tifosi di casa non volevano ma temevano. Non ci sarà nemmeno il derby con il Parma in B la prossima stagione: sconfitta in casa, la Reggiana è retrocessa in C.

Redazione DDD

I sostenitori della Reggiana hanno atteso con uno stato d’animo ondivago l’ultima gara interna della stagione, il derby contro la Spal di questo pomeriggio. Una calda accoglienza non è mancata di certo all’arrivo del pullman coi giocatori. Ma l’umore generale aveva accusato il colpo della sconfitta subita a Pescara. Il derby emiliano era anche il derby fra playout (obbiettivo della Reggiana) e playoff (obbietivo invece della Spal). I tifosi hanno spinto i granata, ma non è bastato...

Oggi in campo infatti la Spal ha conquistato un successo sul campo della Reggiana che condanna i padroni di casa alla retrocessione e consente ai ferraresi di sperare ancora nella corsa play-off. Dopo essere stata raggiunta nel secondo tempo con un gol di Varone, la Spal è tornata in vantaggio grazie alla classe di Strefezza, che fa tutto da solo nella rete del definitivo 2-1. Brividi nel finale, con entrambe le squadre che sono andate ancora vicine al gol in più di una occasione. Nell'ultima giornata la Spal dovrà lottare e guardare anche ai risultati dagli altri campi per salire in extremis sul treno play-off.