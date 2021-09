Reggina, che derby! Tifoso in codice rosso in ospedale e “gol del Crotone da annullare”

Anche la squadra preoccupata per le condizioni del tifoso in ospedale.

A metà del primo tempo della sfida tra Crotone e Reggina poi terminata 1-1, un tifoso amaranto è scivolato nel settore ospiti, riportando diversi traumi. Trasportato presso il vicino ospedale della città pitagorica in codice rosso, le sue condizioni, per fortuna, non desterebbero serie preoccupazioni. All'inizio della gara all'ingresso dei tifosi reggini allo Scida di Crotone, c'erano pioggia e vento.