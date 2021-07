Reggina, Federico Ricci: “So di essere approdato in una piazza storica”

Il giocatore ha firmato fino al giugno 2024 col club amaranto

“Per me è sicuramente un nuovo inizio - dice Ricci -. Ho firmato per tre anni con questa società, una scelta che palesa la mia volontà di ripartire più forte di prima. So di essere approdato in una piazza storica, con un tifo caldo, cosa che a me piace, aggiungendo inoltre che ho una simpatia particolare per la Calabria. In questa realtà c’è tanta umiltà oltre a una notevole voglia di fare. Sono contento di essere approdato qui, ne ho parlato anche con il direttore e con il mister, cercavo questo tipo di situazione. Il mio intento è quello di tenere sempre alta l’asticella dell’ambizione, considerando comunque come la Serie B sia un campionato complicato e ricco di sorprese, dunque è difficile stabilire la tipologia di stagione che si affronterà. È chiaro che spero di fornire delle ottime prestazioni, sia per me stesso che per la squadra, mettendo a referto quanti più gol e assist possibili. Ribadisco quanto appena detto: servirà equilibrio, la cadetteria è imprevedibile e posso dirlo sulla base delle mie esperienze: quando ho militato in squadre costruite per vincere questo non è accaduto, mentre con Crotone e Spezia, con le quali gli obiettivi iniziali erano diversi, siamo stati promossi in Serie A. Dovrà esserci massima attenzione e voglia di costruire con lavoro e condivisione la nostra annata”.