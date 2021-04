Reggina-Vicenza, il presidente della Regione al “Granillo”: la Procura federale indaga

La presenza sulle tribune dello Stadio Granillo di Reggio Calabria in occasione della partita di domenica scorsa della Reggina del presidente ff della Regione Nino Spirlì, ha provocato polemiche social in Calabria.

Inchiesta della Procura sportiva federale sulla partita Reggina-Vicenza, in zona rossa, vista dal presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, insieme ad un nutrito "staff" a fare da scorta e al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. "Reggio Calabria-Stadio Oreste Granillo. Vai Reggina, facci innamorare ancora" aveva scritto sulla sua pagina istituzionale Spirlì. Poi sono arrivati i commenti degli utenti: "Scusi ma se non sbaglio gli stadi sono chiusi al pubblico. Come mai lei si trova al Granillo?" ha chiesto un utente, "Le palestre sono chiuse da un anno, i nostri figli sono chiusi in casa da un anno, la sanità calabrese fa acqua da tutte le parti... e lei Forza Reggina. Vergogna" ha rilanciato un'altra. "Come si fa a pensare al calcio ed addirittura andare allo stadio in questo momento terribile? (tra l'altro in zona rossa per dimostrare che le istituzioni danno sempre il buon esempio)" il pensiero di un altro ancora.

Spirlì non la prende bene e risponde alle critiche di "un manipolo di mestatori di fango mediatico che ha tentato di mescolare verità e opinione, col solo fine di attaccare il presidente della Regione, offendendo la Calabria tutta e i Calabresi, la violenza ottusa e malevola che un plotone di 'comandati a distanza' semina, ad ogni piè sospinto, sulle pagine social", come ha sottolineato lo stesso presidente regionale. Ma la procura federale che ha aperto un procedimento per accertare eventuali violazioni relative all'applicazione del Protocollo gare di calcio professionistico in modalità porte chiuse. Dal canto suo l'’Accademia Calcio Archi si è schierata al fianco del presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì dopo le polemiche susseguenti alla sua presenza allo stadio Granillo per Reggina-Vicenza. Agli attacchi dei tifosi nei commenti al suo post su Facebook, infatti, sono seguiti anche quelli di Fiamma Tricolore e di Luigi de Magistris. Ma l’A.S.D. Accademia Calcio Archi, nella persona del presidente Luciano Surace, mostra solidarietà a Spirlì, con una nota stampa: "Gli attacchi ricevuti in occasione della sua presenza, su cordiale invito della società Reggina 1914, allo Stadio Granillo, sono quanto più di male possa fare al calcio e alla società civile. A maggior ragione se questi attacchi vengono strumentalizzati scomodando i morti, ma non è accettabile che queste strumentalizzazioni provengano da chi in passato vestiva la toga e che lo si faccia per fini elettoralistici".