Renzo Rosso pareggia il derby veneto ed esplode: “Qualche giocatore non merita questi colori”

Vicenza-Venezia 0-0 ma con alcuni momenti forti: gol annullato al Vicenza, espulsione del vicentino Grandi, palo del Venezia e dura dichiarazione finale di Renzo Rosso

Il Lanerossi Vicenza che si è difeso con le unghie e con i denti in dieci contro undici per l'espulsione di Grandi, nel derby veneto finito 0-0 contro il Venezia allo stadio "Menti". Per i biancorossi gol annullato a Beruatto nel primo tempo (fuorigioco), per i veneziani palo pieno di Forte nella ripresa. Pareggio tutto sommato giusto. I biancorossi puntavano ad accorciare sulla zona play-off, gli arancioneroverdi a bissare il risultato d'andata (decisivo un rigore di Aramu). Erano 22 anni che il Venezia non faceva punti a Vicenza in campionato. E' stata una gara dai due volti al Menti. Per 60' c'è stato un evidente predominio territoriale degli uomini di Di Carlo poi, dopo l'espulsione di Grandi, la partita è cambiata a favore del Venezia ma senza gol.