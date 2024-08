Sassuolo, scudetto Primavera e derby: il magico ambo del baby bomber cambia il mercato…

Vittoria per 2-1 del Sassuolo nel derby emiliano-romagnolo contro il Cesena in campionato, alla seconda giornata di Serie B. Flavio Russo, 19enne calciatore dei neroverdi, ha segnato un gol molto pesante: "Noi diamo il massimo. Il lavoro fatto da Palmieri e Carnevali si è visto, noi siamo ragazzi che come tutta la squadra vogliamo dare una mano per cercare di portare il Sassuolo il più in alto possibile".