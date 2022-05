Sciarpa e uovo in premio dopo il derby vinto: ma il 15enne tifoso della Ternana regala tutto ai bisognosi

Il fiore del derby donato a chi ha davvero bisogno...

Il derby gli ha portato in dono un uovo di cioccolata e la sciarpa della Ternana calcio, per aver indovinato il risultato e il marcatore del Ternana-Perugia (1-0, gol di Donnarumma). Ma Lorenzo ha deciso: girerà tutto a chi è più bisognoso. Lorenzo, 15 anni, tifoso della squadra rossoverde, è anche giovane calciatore della Asd Viterbo.

Suo papà, Riccardo Ciuffa, ha partecipato al sondaggio lanciato via social dal gruppo “La stirpe del drago”, ha vinto il premio, appunto uovo e sciarpa. Ed è proprio al papà che Lorenzo ha proposto di donare tutto ad altri ragazzi o bambini bisognosi. "Siamo commossi – ha dichiarato a Il Messaggero Luciano Faustini, gestore della pagina “La stirpe del drago” – per lo spirito di un tifo che porta dentro i valori di generosità. Un esempio per noi adulti, che spesso litighiamo anche per un euro. Complimenti a questo ragazzo e ai suoi genitori".