Sempre più vicino il derby con la Reggiana: il Tardini si prepara, “Andiamo al Parma”…

"Andiamo al Parma" edizione 2023 si svolgerà qualche giorno prima del derby con la Reggiana che per ora è in programma sabato 2 settembre (da definire l'orario).

Il Parma ricomincia dal suo popolo. Dovrebbero essere 10mila i tifosi che domani domenica, 20 agosto, saranno al loro fianco peer l'esordio in campionato contro la Feralpisalò, dopo la grande vittoria di Coppa Italia a Bari.

Sono quasi 7.000 le tessere staccate, con la possibilità di incrementare il numero fino a mezzanotte. Intanto galoppa l'entusiasmo in vista del derby con la Reggiana.

Da ambienti vicini ai tifosi del Parma, circola l'indiscrezione secondo cui supporters e società siano impegnate nel preparare la seconda edizione dell’iniziativa comunitaria "Andiamo al Parma" che, come conferma Parmatoday.it, nella scorsa stagione, riscosse un bel successo di coinvolgimento tra squadra e città. Si tratta di un momento comunitario, pensato e organizzato insieme a tifosi, per consolidare lo spirito di gruppo fra squadra e tifoseria Non un Open Day, ma qualcosa di più.