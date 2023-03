Serie B, 800 km in solitaria per seguire il suo Sudtirol a Benevento

Il Sudtirol continua il suo cammino trionfale in Serie B rimanendo ancorato alla zona play-off. La vittoria contro il Benevento in trasferta per 2 a 0 è stata una dimostrazione di forza allo stato puro.

Più di 800 km in un giorno infrasettimanale per dimostrare il proprio amore. Cappuccio in testa e sciarpa - rigorosamente biancorossa - al collo. Le immagini hanno fatto il giro della rete. Al termine delle ostilità sul rettangolo verde, i giocatori hanno deciso di dedicare un sonoro applauso al ragazzo che - come premio - si è visto regalare una maglietta.