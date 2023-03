Serie B, cariche e invasione di campo in Ternana-Bari

La partita di Serie B tra la Ternana ed il Bari, vinta dalla compagine di casa per 1 a 0 era molto sentita in città, tanto che il servizio d'ordine in città è stato aumentato appositamente. In occasione dell'incontro, infatti, non sono mancati momenti di tensione. Prima della partita un ultras pugliese è riuscito ad entrare in campo dirigendosi verso la Curva Nord - occupata dai sostenitori rossoverdi - nel tentativo di rubare qualche striscione.