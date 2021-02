Serie B, la guardalinee Di Monte penalizza la Spal: fuorigioco “mille…metrico”

Cosenza-Spal 1-1: all’83’ gol regolare annullato alla Spal ed errore della terna arbitrale. Moro aveva colpito in tap-in da distanza ravvicinata ma il gioco era fermo per una posizione inesistente di fuorigioco

Cosenza-Spal 1-1, ma il 20enne Luca Moro, in prestito a Ferrara dal Padova, all’ 83′ è protagonista dell’episodio chiave della gara: Strefezza si accentra e tira, Falcone respinge di piede e il pallone che si impenna viene corretto da Moro in porta. La sua esultanza viene azzerata dalla guardalinee Di Monte che alza la bandierina segnalando presumibilmente il fuorigioco di Paloschi (inesistente) trovatosi sulla traiettoria del tiro di Strefezza.

Marino è una furia in panchina, grande rammarico quindi in casa Spal per la decisione.