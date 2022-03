Serie B, ultimi 10 anni: 9 volte su 10 la capolista della 31esima giornata ha vinto il campionato

Campionato cadetto molto avvincente

Un solo anno c'è stato un cambio di rotta: nella stagione 2015-2016 a vincere il campionato cadetto è stato il Cagliari, che alla 41esima giornata ha effettuato il sorpasso definitivo nei confronti del Crotone, capolista nella 30esima giornata. A parte una brevissima parentesi iniziale, in cui è stato il Livorno in vetta alla classifica dalla seconda alla quarta giornata, per tutto il campionato la sfida si è giocata esclusivamente tra i due club, che si sono alternati in cima alla classifica fino all'ultima giornata. In particolare, i rossoblù di mister Rastelli sono stati primi: nella quinta e settima giornata; dalla 12esima alla 15esima; nella 20esima e 21esima di campionato; dalla 24esima alla 29esima giornata; nella 33esima e, infine, nelle ultime due finali, cioè nella 41esima e 42esima, quelle che gli sono valse la vittoria del campionato di B. A occupare la vetta della classifica nelle giornate in cui non era il Cagliari ad essere primo, ci pensa proprio il Crotone di Ivan Juric, attuale allenatore del Torino: i Pitagorici, infatti, hanno guardato le altre dall'alto dall'ottava alla decima giornata, poi dalla 16esima alla 19esima, nelle giornate 22 e 23, dalla 30esima alla 32esima e per il lungo tratto che va dalla 34esima alla 40esima di campionato. Dopodiché, dalla giornata successiva, il Cagliari riprende le redini della classifica e soffia il primo posto al Crotone, capolista della 30esima giornata, arrivando in cima alla classifica di B e vincendo il campionato per un solo punto in più rispetto alla sua diretta rivale: 83 punti per la squadra sarda e 82 per il club calabrese.