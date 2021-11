Voleva sostituire Modric al Real…: intanto Machin decide il derby fra Monza e Como!

Machín croce e delizia. Adesso il Monza è felice di aver puntato su di lui, 25enne di Bata, città costiera della Guinea Equatoriale. Il Monza adesso si ritrova ad un punto dalle terze in Serie B.

Il Monza era scappato nel primo tempo con i due squilli di Dany Mota Carvalho, ma con due gol nel giro di cinque minuti il Como era andato a riacciuffare gli avversari per un derby che ha goduto della cornice di oltre 5mila e 600 spettatori, fra cui 1000 ospiti, per un incasso di quasi 75mila euro. Ed è in questa cornice che è arrivato l'eurogol di Jose Machin, centrocampista poco considerato fino ai primi di ottobre nelle rotazioni di Giovanni Stroppa che, in tempi non sospetti, aveva dichiarato su di lui: “Machín? Lo volevo anche in passato: sta migliorando tanto, in allenamento è uno spettacolo ed è un giocatore per me ritrovato".