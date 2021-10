Sotto di due gol, i tifosi trascinano la Spal nel derby: 2-2, il grazie dell’espulso Clotet

Spal dallo 0-2 al 2-2 in undici contro dieci, fondamentali i tifosi...

Espulso nel secondo tempo, il tecnico catalano della Spal, Pep Clotet, ha ringraziato i tifosi: “Il 2 a 2 è un risultato meritato. Gli avversari erano davvero forti, ma davanti ai nostri tifosi abbiamo lottato e mi piace com’è arrivato il risultato. È stata una prova di carattere e mentalità, dal momento che se vai sotto così diventa tutto difficile ma abbiamo dimostrato di esserci, dopo uno 0 a 2 che era immeritato. La mia espulsione? La squadra stava subendo in modo ingiusto la direzione di gara e l’ho difesa. Oggi gli arbitri hanno a disposizione tutti gli strumenti per lavorare in maniera corretta tra Var, assistenti e quarto uomo e invece abbiamo preso qualche cartellino immeritato. Ho seguito gli ultimi minuti dalla tribuna e devo dire che si vede molto meglio che dalla panchina, i tifosi mi sono stati davvero vicini, mi hanno appoggiato e ho sentito la loro fiducia. L’aver attaccato sotto la curva nel secondo tempo ci ha dato una grande mano. Oggi bisogna ringraziare la squadra per la partita fatta, ma devo ricordare che se la Spal ha fatto quello che ha fatto, che è davvero molto difficile nel calcio di oggi, è stato grazie alla comunione totale con i tifosi. Devo chiedere che ci aiutino in questo cammino, in cui noi dovremo creare la squadra per il futuro”.