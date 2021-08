Spal, arriva Tacopina il presidente culturista: intanto Strefezza è volato via…

Joe Tacopina si è presentato come nuovo proprietario della Spal: "Il club al quale mi ispiro è l'Atalanta, lo sviluppo del settore giovanile è strategico e so che mister Clotet ama lavorare con giovani affamati".

Redazione DDD

di Vanni Zagnoli -

Il presidente più muscolare dello sport mondiale si è presentato a Ferrara, poco fa, con il cappellino della Spal e la maglia a evidenziare il corpo da culturista. Joe Tacopina è stato alla Roma e al Bologna, liquidato in tutti i sensi da Joey Saputo, al Venezia e al Catania, dove presto ha lasciato, forse per i debiti. In Emilia arriva in una società gioiello, che i Colombarini hanno portato dalla serie C2 a due salvezze in serie A e in coppa Italia al quarto di finale di Torino con la Juventus. Tacopina si presenta e il biancazzurro di maggiore talento è stato ceduto, Strefezza volava, a destra era da Champions league, neanche guardiamo dove sia volato.

Mah, Simone Colombarini non tornerà di sicuro nel calcio, forse neanche nello sport, il timore è che la Spal non ritorni in serie A. A Venezia Tacopina aveva fatto bene, la semifinale playoff con Pippo Inzaghi, ma anche lo spareggio salvezza perso con la Salernitana, poi ha venduto all’americano che ha portato la promozione. Un americano a Ferrara: “Perchè il mio cuore è in Italia”.

Ma quanto resterà l’avvocato penalista straniero più famoso d’Italia. Divertono le foto dei suoi allenamenti, era uno da Olimpiadi di sollevamento pesi, da football americano. Gli estensi e anche i rodigini sono in trepidazione, i Colombarini sono stati i migliori proprietari assieme a Paolo Mazza, Tacopina ha l’aria dell’affarista, del compra e rivendi. Ma ci fidamo del ds Giorgio Zamuner, che arrivò in serie B con la Reggiana di Pippo Marchioro. Allo stadio Paolo Mazza inizierà la stagione il Venezia, speriamo di rivedere la Spal in A e a lungo, come nel dopoguerra.