Spal, tutta Ferrara in piazza per salutare Mattioli: “Il presidente più grande dopo Paolo Mazza”

Mascherine e riconoscenza: mercoledì prossimo il commosso saluto al presidente uscente

Questo il nuovo comunicato degli ultras ferraresi: "Mercoledì andrà in scena quello che con ogni probabilità sarà l’ultimo saluto pubblico che la Curva e i tifosi potranno dedicare a persone che per la nostra maglia, in questi anni, hanno dato tutto quello che potevano dare: parliamo di Walter Mattioli, il più grande presidente che Ferrara ha visto dai tempi di Paolo Mazza, e di Simone e Francesco Colombarini imprenditori seri e competenti come non ce ne ricordiamo a queste latitudini. Insieme a noi, con una sinergia perfetta durata otto anni, ci hanno fatto vincere tutto quello che era difficile anche solo immaginare. Ora è arrivato il momento dei saluti, di dire grazie e, piuttosto che “piangere” per quel che sta finendo, di festeggiare insieme i traguardi grandiosi che siamo riusciti ad ottenere.

Per questo, mercoledì 4 agosto alle ore 20:30, in occasione della presentazione delle nuove maglie, invitiamo tutta la Curva Ovest a radunarsi ai giardini del grattacielo per far sentire, dopo tanto tempo, quanto forte e intenso può essere il nostro calore verso chi ci ha sempre portato rispetto e mostrato lealtà. Sarà anche un’occasione per stare di nuovo insieme, per rivedersi e, non meno importante, per ricordare alla città che ancora, a distanza di 4 anni, abbiamo ragazzi che stanno scontando una diffida di piazza perchè, festosi, si stavano recando a vedere la presentazione della loro squadra! La Curva Ovest si posizionerà in un’area esterna alla zona dedicata ai posti a sedere, non sarà quindi necessario fare la trafila della prenotazione del posto indicata sul sito della società. Siete pregati di partecipare muniti di mascherina".