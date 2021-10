Squid Game spopola in Serie B: l’invito della Reggina al Parma

Sull'onda del fenomeno Squid Game, la Reggina su Instagram "invita" a un gioco il Parma, prossimo avversario.

In Serie B l'account Instagram della Reggina ha deciso di preparare i suoi tifosi allo scontro casalingo contro il Parma del prossimo 24 ottobre con un post che richiama i tre simboli del "gioco del calamaro", accompagnato da una didascalia in cui chiama in causa proprio il club ducale: "Ehi Parma, ti va di fare un gioco con noi?".

Una provocazione alla quale al momento il Parma non ha risposto, ma che ha trovato l'appoggio della Lega serie B che come scrive in un commento, si candida come "Frontman" dello scontro.