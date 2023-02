Ternana, Bandecchi: “Perso il mio ultimo derby da presidente”

Il Perugia ha vinto dominando il derby di Serie B contro la Ternana grazie ad un rotondo 3 a 0. L'allenatore del Grifo - Fabrizio Castori - ha voluto commentare la vittoria in conferenza stampa: "È una vittoria importante, erano 7 anni che il Perugia non vinceva il derby in casa. La sconfitta di Ascoli ci aveva riportato dentro i playout, una vittoria quindi che è importantissima per la classifica. È un campionato strano, siamo contenti ma dobbiamo sempre restare concentrati e con i piedi per terra".