Ternana, Bandecchi: “Testa al derby ma lo Stadio sta cadendo a pezzi”

Il numero uno delle Fere ha voluto esprimere la felicità per la partitissima ma anche alcune perplessità: "Siamo nella settimana del derby. So che i derby fanno sempre fibrillare le tifoserie di Terni e di Perugia, cercheremo di essere preparati, spero che sarà una festa, mi dispiace che il tempo non sarà dei migliori, purtroppo abbiamo uno stadio che se ne va a pezzi e a noi tocca anche metterlo a posto, rischiando di dover chiudere delle zone".

E per il futuro? "Noi a Terni abbiamo uno stadio che fa acqua da tutte le parti, per questo ora inizieremo a fare dei lavori di intervento. Ci dispiace che debba toccare al Comune per gli accordi che abbiamo stipulato, ma chiunque lo farà spenderà soldi inutili. Lo stadio di Terni ha bisogno di interventi veri e non di chiacchiere. C’è un campo che fa ormai pena, dovrà essere rifatto anche perché tra poco rischiamo di non poterci più entrare".