Ternana, Breda: “Subentro a Lucarelli che ha fatto la storia del club e dei derby”

Per lui non è la prima volta a Terni ed ha voluto ribadire il tutto ai microfoni della stampa: "Torno con piacere perché è stato un posto dove sono stato bene e allora non era una situazione diversa da questa: ci sono i presupposti per fare un buon lavoro. Quando non lavoro studio: squadre, giocatori e partite. Per me la cosa più importante non è la piazza ma l'organico".