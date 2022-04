Ternana, esaurita la curva Nord per il derby: continuano le file per i biglietti

Prosegue la vendita dei biglietti per il derby del 30 aprile

Tanti i tifosi rossoverdi della Ternana in fila per ore e qualcuno di loro, come annota Calciofere.it, se la prende con i “tifosi occasionali”, che per il resto dell’anno non vengono mai allo stadio e solo per il derby si scatenano, creando le code. Comunque sia, dopo il dato 2.149 tagliandi staccati il primo giorno di vendita, in quello successivo ne sono stati venduti più del doppio.