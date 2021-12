Ternana, il presidente torna allo stadio dopo le proteste con il Como: il 19 c’è il derby…

Ternana, il numero uno Bandecchi non è più allo stadio a seguire la squadra in partita dalla sconfitta interna con il Como, quando tra l’altro aveva anche lasciato il Liberati in anticipo rispetto al fischio finale.

Redazione DDD

Il presidente Stefano Bandecchi sembra pronto a tornare allo stadio, cosa che non avviene da diverse giornate. “Per un po’, non verrò più allo stadio. Tornerò, semmai, ad anno nuovo“. Così aveva detto il numero uno rossoverde in una recente dichiarazione alla stampa ternana. Un mese fa aveva anche dichiarato: "Non rinnoveremo come Ternana il contratto dello stadio per il prossimo anno". Ora, però, annuncia una novità che potrebbe riguardare proprio il derby al Curi contro il Perugia.

Bandecchi, commentando su Instagram le foto della Ternana nella cena offerta a squadra e staff dal tecnico Lucarelli, ha scritto: “Ragazzi, ricordatevi che per vincere serve la voglia di vincere“. Quindi, aggiunge la promessa riportata da Calcioofere.it: “Tra due settimane torno in campo con tutti voi“. E considerando che la cena c’è stata il 6 dicembre, tra due settimane significa al derby del Curi di domenica 19 dicembre.