Ternana, Lucarelli non vuole una squadra appagata: “Dimentichiamo il derby”

Il campionato non è finito con il derby, come confermano le parole di Cristiano Lucarelli: “Qualche scoria di troppo in settimana, ma sono fiducioso”.

Redazione DDD

La Ternana, due settimane dopo il derby vinto sul Perugia, si ritrova in campo, a Cittadella, al Tombolato. Negli occhi e nella memoria dei tifosi c’è ancora l’ultima vittoria, quella nel derby con il Perugia. Ma è proprio quella partita, che Lucarelli, ora, chiede alla sua squadra di dimenticare.

Derby da cestinare

Come spiega Lucarelli, in settimana gli è sembrato di notare un po’ di “appagamento“, dopo la vittoria sul Perugia, come conferma Calciofere.it: “Dobbiamo togliere del tutto le scorie dell’ultima partita che abbiamo fatto. Sono convinto che, al di là di alcuni segnali, quando l’arbitro fischierà l’inizio della partita saremo con la testa dentro a quella partita“.

Sul derby, aggiunge: “Non lo chiamo neanche con il suo nome, ma lo definisco come l’ultima partita, che per me è nel cestino dal momento in cui è finita“.