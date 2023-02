Ternana, Mazzarani: “Esordire al derby è stato fantastico”

Il classe 2000 ai microfoni di AM Terni TV

Il derby vinto 3 a 0 dal Perugia contro la Ternana è stato molto intenso ma c'è un giocatore delle Fere che non dimenticherà facilmente quella partita, nonostante il risultato nefasto per i rossoverdi.

Il classe 2000 ha voluto esprimere il suo pensiero e raccontare le emozioni che ha vissuto al Curi, ai microfoni di AM Terni TV: "L'esordio è stato bellissimo, farlo al Curi in un derby è qualcosa di fantastico. Ci dispiace aver deluso i tifosi, ma adesso guardiamo avanti per portare a casa i tre punti già nella prossima partita. Sono tanti anni che sono a Terni".