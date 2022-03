Ternana, “Operazione 2 euro”: il presidente invita allo stadio chi non ha lavoro

In occasione del match casalingo contro l'Alessandria, il presidente delle Fere ha messo in vendita i biglietti a un prezzo speciale

La Ternana non sta vivendo un bel momento in campionato: 2 vittorie nelle ultime 5 partite, e uno scivolamento al 13esimo posto che al momento garantisce solo la salvezza.

Mancano 8 partite e per chiudere al meglio questa stagione il presidente Stefano Bandecchi sui canali social del club ha dato il via all'Operazione 2 euro: in occasione del match di sabato contro l'Alessandria, i tifosi senza lavoro o che sfortunatamente l'hanno perso potranno sostenere la loro squadra del cuore acquistando il biglietto a soli 2 euro.