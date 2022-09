Terni, 9 giorni al derby dell’Umbria: ma i biglietti vanno già a ruba

La prevendita dei biglietti per il derby umbro è iniziata alle ore 16,15 di mercoledì 7 settembre 2022. Già nel primo pomeriggio, prima dell’orario di apertura dei dieci esercizi cittadini che distribuiscono i biglietti per conto della VivaTicket, si sono create file di persone in attesa, come conferma Calciofere.it. In serata, alla chiusura del primo giorno, erano stati venduti già più di 2.000 biglietti.