Terni e il derby dell’Umbria: traffico interrotto, da Perugia solo in 330…

Ordinanza traffico e fermezza ultrà: Ternana e Perugia verso il derby di B, dopo le vittorie del Grifo sul Parma e dei rossoverdi a Benevento

Il traffico a Terni, per il derby dell'Umbria, sarà interrotto dalle ore 12.00 fino alla fine di tutte le operazioni post partita in alcune vie circostanti lo stadio Liberati, con divieto di sosta nella stessa area a partire dalle ore 7 e zona a traffico limitato aperta a tutti per 6 ore.

Chiuse lunedì sera le ultime prenotazioni per la trasferta dei tifosi biancorossi al derby di Terni nell’organizzazione lanciata dal Centro di Coordinamento dei Perugia Club. A darne notizia sono Calciogrifo.it e Calciofere.it. Sabato al Liberati per il derby i tifosi perugini saranno dunque 330 sugli 800 posti disponibili. Come noto alla trasferta non parteciperanno i gruppi Ultras che hanno annunciato l’intenzione di restare a casa.