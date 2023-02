Tifosi del Perugia in fila per il derby dell’Umbria: ok ai tifosi ternani in curva Sud

Al derby, come conferma Tuttoggi.info, al quale potranno assistere anche i tifosi della Ternana. E' infatti arrivato il via libera alla presenza dei sostenitori rossoverdi al Curi da parte dell’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive, dopo lo stop dei giorni scorsi. In ogni caso, chi risiede in provincia di Terni potrà acquistare solo i biglietti del settore ospite, in Curva Sud, con biglietto nominativo e non cedibile. Dalla provincia di Terni ci si potrà spostare solo con i pullman allestiti in accordo tra i due club e le tifoserie.