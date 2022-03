Tifosi Perugia, noi in pullman? Allora il derby di Terni lo disertiamo…

Derby, gli ultras biancorossi non andranno a Terni se saranno in vigore le stesse modalità dell'andata

I gruppi della Curva Nord del Perugia minacciano di disertare il derby al Liberati di Terni, in programma il prossimo sabato 30 aprile (ore 15). I gruppi organizzati del tifo biancorosso attendono le decisioni dell’Osservatorio: se le regole saranno le stesse imposte ai tifosi della Ternana all’andata (obbligo di muoversi solo con pullman organizzati, agli orari imposti dalla Questura), i tifosi del Perugia non andranno a Terni.

Ricordiamo che all'andata la "filosofia" del pullman determinò diversi casi Covid fra i tifosi rossoverdi ternani. In conclusione la nota della curva perugina: "Da ultras prima che da tifosi del Grifo, non vogliamo sottostare. Pertanto la nostra decisione è obbligata, se le modalità imposte per questa trasferta saranno le stesse adottate fino ad ora i Gruppi della Nord non ci saranno".