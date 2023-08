Tifosi Reggiana, cinque Daspo: rischio di divieto trasferta per il derby a Parma

La curva trema: a rischio a questo punto le trasferte di Como e soprattutto di Parma per l’attesissimo derby

La questura di Piacenza ha emesso ben 16 provvedimenti; di questi, cinque nei confronti degli ultras Reggiana, tutti appartenenti al gruppo Teste Quadre. Quattro di loro non potranno partecipare a manifestazioni sportive per la durata di 8 anni e 5 mesi, ad un altro invece per due anni.