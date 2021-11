Tifosi Ternana: al derby di Perugia solo su pullman organizzati, ma senza obbligo di Tessera del tifoso

Derby Perugia-Ternana: ingresso al Curi senza tessera del tifoso

La decisione del Gos renderà più semplice la trasferta a tifosi della Ternana, anche se non sarà possibile però recarsi al Curi con auto private. Per il resto, sarà un derby “libero” quello de prossimo 19 dicembre alle 16.15 al Curi fra Perugia e Ternana. Il Gos (Gruppo Operativo Sicurezza) ha infatti deciso che i tifosi rossoverdi potranno partecipare alla partita senza tessera del tifoso. Saranno complessivamente 843 i biglietti disponibili alla vendita libera.

La limitazione sarà quella che non ci si potrà recare al Curi con macchine private, come conferma Calciofere.it, ma come accaduto in occasione degli ultimi derby la trasferta sarà consentita soltanto con i pullman organizzati. Per cui potranno prendervi parte coloro che saranno già in possesso del biglietto nominale.