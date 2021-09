Ultras Crotone con l’amaro in bocca: derby perso e autobus negati

La doppia recriminazione dei tifosi crotonesi

C'erano meno tifosi del Crotone del previsto ad assistere al derby calabrese vinto sabato 1-0 dal Cosenza. Il gruppo Ultras Curva Sud di Crotone aveva infatti prenotato tre autobus, ma si è visto negare i mezzi che gli erano stati promessi: “Per l’ennesima volta i figli di questa terra non possono viaggiare perché gli vengono negati i pullman come se fossero bestie. Nonostante i risultati eravamo riusciti a riempire diversi pullman - la denuncia in un comunicato - ma le aziende del crotonese, tutte nessuna esclusa hanno preferito tenere fermi i propri mezzi piuttosto che darli ai figli di questa città”.

I tifosi del Crotone avevano organizzato la trasferta anche con bus dedicati alle famiglie ed all’irrisorio costo di 15 euro, come conferma Ilcrotonese.it: “Le favole dei pullman ridotti uno schifo non regge più. In questi 7 anni abbiamo viaggiato con un’azienda crotonese che dopo il covid ha deciso di vendere i pullman da noleggio, abbiamo restituito i pullman in condizioni perfette tant’è che ci veniva sempre restituita la caparra per gli eventuali danni. Poi l’ultima presa in giro con l’azienda più famosa del territorio, che da prima ha garantito i pullman per poi negarceli al momento della stipula del contratto”.