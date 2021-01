Uomini e donne, il Chievo vince 2 volte lo stesso derby contro il Cittadella…

La gara di recupero, valida per la 15' giornata di B, tra Chievo e Cittadella, un derby tutto veneto, si è conclusa per 2-1 a favore dei clivensi, grazie alle reti di De Luca e Bertagnoli (al 31′ e 74′) e al gol di Pavan (80′) per gli ospiti

Redazione DDD

"La nostra è stata la vittoria del gruppo. Abbiamo vinto con orgoglio e cuore, è stata una partita di sacrificio. Gli attaccanti hanno dato una mano anche alla fase difensiva, abbiamo giocato limitandoli esattamente come ci eravamo preparati. Nel primo tempo il Cittadella non ha fatto nulla, loro hanno fatto il gol del 2-1 sull'unica nostra disattenzione", queste le parole del tecnico Aglietti, guida tecnica del Chievo, al termine della gara vinta 2-1 sul Cittadella.

Di idee un po' diverse, sull'altro fronte, mister Venturato: "Abbiamo commesso due ingenuità che ci sono costate la partita, dobbiamo saper interpretare meglio queste situazioni. Dobbiamo imparare a recuperare meglio nelle partite, mi spiace perché abbiamo fatto una prestazione importante contro una formazione di livello, non meritavamo la sconfitta".