Venerdì da derby per Brescia e Feralpisalò: Marco Rossi “Pressione tutta sulle rondinelle”

Dolcetto o scherzetto? Il mese di Ottobre, quello di Halloween, inizia in modo particolare per i verdeblù della Feralpisalò, guidati da Mister Vecchi.

Il commissario tecnico dell'Ungheria Marco Rossi ha parlato a Brescia Oggi del derby di venerdì: "Dico la verità: non avrei mai pensato che un giorno il Salò, che quando ci giocavo io era in Eccellenza, si sarebbe potuto scontrare con il Brescia che navigava tra Serie A e B. Adesso purtroppo il Brescia è in Serie B e il Salò, grazie alla lungimiranza e alla programmazione della società, soprattutto all’ingresso del Gruppo Feralpi e di Pasini, è riuscita a scalare posizioni, ha vinto campionati. Ora ha come obiettivo massimo la salvezza, se dovesse riuscirci sarebbe il primo passo del consolidamento della propria posizione".