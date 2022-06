Venezia, ecco uno con gli attributi: il nuovo tecnico Ivan Javorcic…

Ivan Javorcic, 43 anni, ex giocatore fra le altre di Brescia e Atalanta, si è presentato come neo allenatore del Venezia: "Devo ringraziare il Südtirol, il presidente Comper, il direttore sportivo Paolo Bravo e tutti quelli che mi hanno permesso di fare una grande stagione. Non mi piace parlare del mio calcio, ma quello che serve sarà ricreare una mentalità e trovare la giusta intensità e ritmo. Stiamo parlando col presidente e con il team di tutti i giocatori che sono sotto contratto. L’idea è quella di ripartire dalla difesa a quattro. La squadra è stata costruita per giocare a quattro e il centrocampo tendenzialmente sarà a tre. Spalato produce tanti allenatori? Spero di poter proseguire questa tradizione. Spalato è stata influenzata dalla Repubblica Marinara di Venezia per 300 anni, io sono orgoglioso di essere spalatino".