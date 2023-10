Verso la Feralpi, Brescia: il vescovo chiede ai tifosi un “derby sinodale”

Non solo il derby e non solo i tre punti: anche i valori dello sport e il senso della passione e del divertimento

"Carissimi, scrivo a voi uomini, dello sport bresciano, in occasione del prossimo derby calcistico tra Bresciacalcio e Feralpi Salò". Il vescovo Pierantonio Tremolada ha voluto scrivere alle due tifoserie: "È certamente una novità nella storia bresciana: una gara in cui bresciani contro altri bresciani cercheranno l’agognata vittoria. Ma sarà anche una serata in cui si divideranno le tifoserie, non per tensioni e rancori, ma quale conseguenza dalla ricchezza presente nel nostro territorio che porta a sostenere la propria squadra del cuore. Tradizione nel “vecchio” Brescia, gioventù ed entusiasmo nella “giovane” Feralpi. Notate: lo sport è un valore aggiunto per i bresciani, non è un problema!".

La Chiesa bresciana scende in campo

Ancora il Vescovo: "Lo sport è certamente un via positiva per crescere come uomini e come comunità. Diventa un fatto culturale perché coinvolge la vita di tutti noi. Ma ci offre un’occasione unica affinché venerdì sera vengo giocato un “derby sinodale”, cioè che quella partita diventi testimonianza di uno sport capace di far camminare insieme, non di dividere; di uno sport che unisce quanti vogliono trasmettere i valori sportivi; di uno sport positivo nel quale possa vincere il migliore e ricevere gli onori di chi, soltanto nei 90 minuti di gara, ne esce sconfitto.

Auspico una gara all’insegna della gioia, dell’agonismo e della passione sportiva: niente sarebbe più distruttivo di una testimonianza infelice che genera violenza e odio. A don Claudio Paganini che da 25 anni segue come cappellano il Brescia Calcio, rivolgo l’invito a testimoniare l’amore della Chiesa bresciana per lo sport mettendosi a servizio di tutti gli sportivi bresciani, indistintamente. Un padre spirituale non chiede a Dio di far vincere o perdere una squadra, ma prega affinché ogni atleta dia il meglio di sé, personalmente e nel gruppo. Ai bresciani, sportivi o tifosi, auguro una serata all’insegna della passione e del sano divertimento. Lo Spirito soffia sempre: tocca a voi sportivi alzare la vela e vincere la gara. Pierantonio Vescovo".

