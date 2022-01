Vicenza, i tifosi vogliono acquisti: ma niente trattativa da derby con il Venezia per Forte

Balzaretti vuol tenersi stretto il 20enne centrocampista Filippo Ranocchia in prestito dalla Juventus...

Un primo passo in questo senso potrebbe essere l'ufficialità dell'operazione Jordan Lukaku. L’accordo per il terzino tra Lazio e Vicenza sarebbe infatti in via di definizione e la fumata bianca sarebbe dietro l’angolo. Il 27enne, il cui contratto con i biancocelesti scadrà a giugno 2022, ripartirà dunque con molto probabilità dalla Serie B. Dal canto suo Federico Balzaretti, ds del Vicenza, ha dichiarato: "Filippo Ranocchia? Ha un contratto, nel caso in cui la Juventus si facesse sentire faremmo di tutto per tenere il ragazzo perché abbiamo un accordo. Poi è chiaro che contano le motivazioni e io penso che per il ragazzo sia importante rimanere qui per valorizzarsi. Ribadisco di non aver ricevuto chiamate per cui do per scontato che Filippo rimanga qui fino al termine della stagione. Forte? Non può essere un obiettivo del Vicenza. Lui gioca in A nel Venezia che non lo ha mai messo sul mercato, e il giocatore stesso non vorrebbe mai andare via dagli arancioneroverdi perché è arrivato in serie A a 28 anni dopo tanta gavetta e l’ultima partita ha giocato titolare e fatto gol. Sono nomi che alzano solamente l’asticella dell’aspettativa dei tifosi senza un senso logico ed un reale un motivo".