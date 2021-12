Abbonamenti sospesi e 3 casi Covid: Modena, così al derby con la Reggiana…

Reggiana-Modena, derby del Secchia: avvicinamento lento e travagliato

"Vista l’attuale situazione pandemica, il Modena FC ha deciso di sospendere momentaneamente la campagna abbonamenti per le nove gare del girone di ritorno. Il club è in attesa delle nuove disposizioni sull’affluenza negli stadi da parte delle autorità governative e sportive. Fin qui sono state vendute 2446 tessere, gli abbonamenti sottoscritti sono validi per le 9 gare del 2022". E' questo il testo del comunicato ufficiale del Modena in coda al 2021. Il club emiliano deve anche fare i conti con tre casi di positività al Covid 19 nel gruppo squadra.