Acqua alla gola Ravenna, il derby con il Cesena diventa La Partita

Oggi alle 15 al ‘Benelli’ è in programma il recupero dell’atteso match col Cesena. La sfida è fondamentale per i giallorossi ancora in emergenza per le assenze

Redazione DDD

Ravenna-Cesena per i tifosi giallorossi non è una partita, ma La partita. Un derby sentitissimo che in questa stagione riveste un ruolo ancora più particolare, perchè potrebbe essere un’occasione per potere dare ai tifosi una soddisfazione in questa stagione con tante amarezze visto che la squadra di casa è ultima in classifica nel girone B di Serie C. Derby a Ravenna, dunque, senza pubblico, ma con tanta acqua alla gola. Solo una vittoria darebbe un senso compiuto alle successive 4 giornate di campionato.

Sull'altro fronte, i bianconeri però non staranno a guardare: "E' una partita importante soprattutto per il risultato, ma non dimentichiamo che è un derby: i nostri tifosi ci tengono tanto - è la premessa di mister Wiliam Viali -. Sarà una gara fondamentale per la classifica e per iniziare al meglio questo finale di stagione. Voglio vedere un Cesena con una fame mostruosa: sono convinto che il Ravenna sarà tosto e arrabbiato, pronto a reagire alla situazione nella quale si trova. Dovremo essere famelici dentro la partita, perché sotto l'aspetto nervoso sarà una partita complicata e sarà importante reggere la tensione".