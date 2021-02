Alessandria, giocatori sotto accusa: la società “Nel derby atteggiamento inaccettabile”

Novara-Alessandria 2-1 nel derby, i grigi hanno avuto secondo il loro ds e il loro allenatore un atteggiamento superficiale contro i padroni di casa in crisi

"Atteggiamento inaccettabile. Non si può vedere una squadra giocare come nei primi 25 minuti del derby. Inammissibile". Fabio Artico è duro dopo la sconfitta nel derby piemontese di C a Novara. "I moduli, gli schemi, l'identità, la costruzione tattica vengono tutti dopo l'approccio. Se è sbagliato, superficiale, molle, inconsistente si possono anche inventare sistemi di gioco, ma manca l'ingrediente fondamentale", le parole del direttore sportivo dei grigi ad Alessandrianews.it.

Anche il tecnico Moreno Longo è stato duro: ha parlato di mancanza di umiltà, di abito da sfilata quando serve la tuta da operai, di gioco in punta di piedi che non appartiene alla C. Combinando gli ultimi due risultati in casa mandrogna la rabbia sale, perché l'Alessandria avrebbe potuto essere a 3 punti dalla vetta.