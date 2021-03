Altro giro altro derby: la Pro Vercelli vuol battere anche l’Alessandria

Lunedì 22 marzo alle 21, in campo Pro Vercelli e Alessandria: con quale classifica?

La Pro Vercelli non perde dal 19 dicembre, 2-0 sul campo del Lecco, nel frattempo ha vinto i derby contro il Novara e la Juventus Under 23, ma adesso viene da due pareggi. E' in questo contesto che il tecnico della squadra seconda in classifica a un punto dalla vetta nel girone A di Serie C, Francesco Modesto, ha fissato la ripresa degli allenamenti: la Pro Vercelli ha iniziato a preparare il derby di lunedì sera contro l’Alessandria. Si giocherà allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli. E' una rivincita, all'andata i grigi si sono imposti 2-1.