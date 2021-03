Amelia perde il derby contro una Carrarese in crisi Covid: Livorno sotto 4-2

Terzo ko consecutivo per mister Amelia. Le speranze di salvezza degli amaranto sono ormai ridotte al lumicino, ultimi a 19 punti a quattro lunghezze di distanza dalla Lucchese a quota 23

Nel girone B di Serie C è finito 4-2 il derby toscano tra Carrarese e Livorno. La squadra di Silvio Baldini decimata dal Covid ce l'ha fatta, nonostante a causa di alcuni infortuni a gara in corso proprio lo storico ex capitano livornese, metronomo di centrocampo, Andrea Luci abbia dovuto giocare in una difesa schierata a tre. Al Livorno è rimasto il brivido di essersi trovato sul 2-1 parziale a proprio favore e di aver segnato in quel momento un gol di Parisi di mano annullato dall'arbitro. Ma, passo dopo passo, la squadra di Carrara ha rimontato fino al 4-2 finale firmato da Infantino, Giudici, Piscopo e Marilungo.

Un'altra occasione fallita per la squadra di Amelia ultimissima in classifica, con l'incubo della retrocessione diretta ad un passo. Una volta subito il 3-2 di Piscopo nella ripresa la squadra di Amelia non ha mai dato la sensazione di poter recuperare. Tre punti fondamentali per la Carrarese, che torna alla vittoria dopo quattro giornate e rientra in zona playoff. Quinta sconfitta consecutiva invece per il Livorno. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì all'ora di pranzo (ore 12,30) al Bruno Nespoli di Olbia mentre il Livorno martedì sarà di scena all'Ardenza (ore 17,30) nel derby contro il Grosseto.