Ancona, Dg Nocelli: “Mi scuso per il derby ma la squadra non sarà mai sola”

Al margine del derby di Serie C perso dall'Ancona 2 a 1 in casa della Fermana, il direttore generale - Roberta Nocelli - ha voluto chiedere scusa ai propri tifosi sui canali ufficiali del club.

La dirigente ha così commentato dopo la gara dello Stadio Recchioni: "Non mi piace essere pessimista, anzi, il contrario. E quindi mi aspetto un grande pubblico per supportare i ragazzi, abbiamo perso sì, possiamo però ripartire concentrandoci solo sui nostri obiettivi mettendo in campo la migliore Ancona. Tenendo in assoluta considerazione tutto quello che di buono è stato fatto finora dal mister e dai suoi collaboratori. Concludo scusandomi a nome di tutti per non aver portato a casa i tre punti".