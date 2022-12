Ancona, Nocelli: “Il derby sarà emozionante”

La dirigente anconetana è in attesa della partitissima

Redazione DDD

Il derby di sabato (ore 17.30) segnerà il ritorno da avversari al Del Conero dei tecnici Giovanni Pagliari ed Emanuele Pesaresi, oggi al timone della Recanatese, in passato sulla panchina biancorossa. In questo momento nel girone A di Serie C, l'Ancona è al nono posto con 28 punti, otto lunghezze di vantaggio sui rivali recanatesi che sono quattordicesimi a quota 16.

Ai microfoni di Radio Tua, il direttore generale dell'Ancona - Roberta Nocelli - ha avuto modo di parlare del prossimo match contro la Recanatese.

La grande attesa

La signora ha dichiarato di essere in fibrillazione per il big match di giornata: "Sarà una bella partita, perché anche per loro venire al Del Conero da neopromossa sarà emozionante. È una squadra che lotta e che ultimamente è migliorata sia dal punto di vista del gioco che dei risultati".

Nell'intervista ha avuto modo di mettere a tacere alcune polemiche e ringraziare i tifosi per il loro sostegno in occasione della trasferta a Rimini di sabato scorso, gara persa 2-1 dall'Ancona: "Aver mosso così tanti tifosi sotto una pioggia battente è un altro bel segnale, ribadisco come la nostra tifoseria sia la migliore di tutte: capisco i loro malumori, tutti siamo usciti dispiaciuti, dai dirigenti ai ragazzi, che oggi avranno avuto sicuramente un confronto con il mister. Mancanza di stimoli da parte dei giocatori? Se fosse vero, è meglio che cambino squadra, non credo che i ragazzi scendano in campo per passeggiare".