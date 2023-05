Ancora poker nel derby: delirio Cerignola, Foggia adesso serve un miracolo

Dall’andata del derby play-off tra Cerignola e Foggia matura un risultato rotondo, al “Monterisi” è 4-1 per i padroni di casa, un vantaggio non da poco in vista del ritorno. Spettacolo nell’impianto ofantino, gremito in ogni ordine di posto.

I gialloblù erano arrivati a questo match dopo aver concluso il campionato in quinta posizione e in questi playoff, giocando sempre tra le mura amiche, hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia e sul Monopoli, con vittorie per 3-0 e 2-1; i rossoneri hanno invece terminato la regular season in quarta piazza – cosa che gli ha permesso di saltare il primo turno della fase del girone – e hanno eliminato il Potenza nel secondo turno, con il pareggio per 1-1 che è bastato proprio grazie al posizionamento ottenuto nella fase precedente.